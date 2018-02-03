İtalya'da Silahlı Saldırı!Araçtan Ateş Açıldı: 4 Yaralı
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İtalya'da Silahlı Saldırı!Araçtan Ateş Açıldı: 4 Yaralı

İtalya'nın Macerata şehrinde bir araçtan ateş açıldı. Olayda en az 4 yaralı olduğu bildiriliyor.

İtalya'nın Macerata kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Görgü tanıkları bir araçtan ateş açıldığını bildirdi. Yerel medya saldırıda en az dört kişinin yaralandığını aktardı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, polisin kent sakinlerinden evlerinde kalmasını istediğini bildiriyor. Macerata Belediye Başkanı Romano Carancini, "Araçta bir silahlı adam var, hiç kimse evinden çıkmasın" dedi.

Olaydan dakikalar sonra polis bir şüpheliyi yakaladı.

Macerata, başkent Roma'nın 200 kilometre doğusunda yer alıyor.

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