İtalya'da Sendikalar Birliği şubesi İsrail'e silah taşıdığı gerekçesiyle gemiye sevkiyat yapmayı reddetti
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İtalya'da Sendikalar Birliği şubesi İsrail'e silah taşıdığı gerekçesiyle gemiye sevkiyat yapmayı reddetti

İtalya'da Sendikalar Birliği şubesi İsrail'e silah taşıdığı gerekçesiyle gemiye sevkiyat yapmayı reddetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da Sendikalar Birliği (USB) Toskana şubesi, Livorno Limanı'na gelen gemiye İsrail'e silah taşıdığı gerekçesiyle sevkiyat yapmayı kabul etmedi.

İtalya'da Sendikalar Birliği (USB) Toskana şubesi, Livorno Limanı'na gelen gemiye İsrail'e silah taşıdığı gerekçesiyle sevkiyat yapmayı kabul etmedi.

USB Toskana şubesinden yapılan açıklamada, Cenova Liman İşletmeleri Kolektifinin ve Weapon Watch kuruluşunun raporları doğrultusunda İsrail'in Aşdod Limanı'na silah taşıdığı belirtilen "Asiatic Island" gemisinin dün Livorno Limanı'na geldiği bildirildi.

Gemideki silahların çok sayıda Filistinli sivil ve çocuğu öldürmek için kullanılacağı ifade edilen açıklamada, "Asiatic Island" gemisine Livorno'da herhangi bir ek patlayıcı madde ve silah sevkiyatı olup olmadığının henüz bilinmediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Livorno liman işçilerinin böyle bir silah sevkiyatının olup olmayacağını araştırdığına işaret edilerek, "Çalışmak önemli, özellikle böyle bir zamanda ancak sivil halka yönelik devam eden katliamlara gözlerimizi kapatamayız ya da daha kötüsü buna suç ortağı olamayız." ifadesi kullandı.

Açıklamada ayrıca çok sayıda zırhlı aracın iskelede gemiye yüklenmek için beklediğine dair bazı bildirimlerin de geldiği aktarıldı.

Söz konusu silahların savaşta kullanılması haricinde işçiler ve Livorno halkı için de güvenlik riski taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, USB olarak bugün Livorno kent merkezinde Gazze Şeridi'nin bombalanmasının ve Filistin topraklarının işgalinin durdurulması için Filistin'e destek mitingi düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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