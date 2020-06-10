İtalya'da 'şekli bozuk' meyve-sebzeler israfı önlemek için indirimli satılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İtalya'da 'şekli bozuk' meyve-sebzeler israfı önlemek için indirimli satılacak

İtalya'da meyve-sebzelerin, şekilleri standartlara uymadığı gerekçesiyle israf edilmesini önlemek için bir çevre örgütü ile bir süpermarket zinciri ortak kampanya başlattı.

İtalya'da 'şekli bozuk' meyve-sebzeler israfı önlemek için indirimli satılacak
10.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:20

İtalya'da meyve-sebzelerin, şekilleri standartlara uymadığı gerekçesiyle israf edilmesini önlemek için bir çevre örgütü ile bir süpermarket zinciri ortak kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında "mükemmel görünmeyen" meyve sebzeler yüzde 50'ye kadar indirimli satılacak.

Ülkenin önde gelen çevre örgütlerinden Legambiente ile ağırlıkla doğal ürünler satan NaturaSi süpermarket zincirinin kampanyası "Doğası böyle" adını taşıyor.

NaturaSi'nin ülke genelindeki yaklaşık 500 şubesinde, bugüne kadar "şekil bozukluğu" yüzünden tarladan raflara ulaşmayan sebze-meyveler düşük fiyatla satışa sunulacak.

Legambiente derneği tarafından yapılan açıklamaya göre İtalya'da her yıl üretim, dağıtım ya da tüketim aşamalarında israf edilen gıda ürünlerinin değeri 12-16 milyar euroya ulaşıyor.

Meyve ve sebze israfının yüzde 21'i de henüz tarladayken gerçekleşiyor.

Legambiente, bu meyve-sebzelerin sıklıkla "mükemmel olmadıkları, gıda endüstrisinin standartlarına uymadıkları için atıldığına ya da tarlada bırakıldığına" dikkat çekti.

Gıda ürünlerinin tarlada israfını büyük ölçüde azaltmak amacıyla başlatılan "doğası böyle" kampanyasıyla, "mükemmel olmasalar da, normalden biraz daha büyük ya da küçük olsalar da, ya da alışılmadık bir şekle sahip olsalar da aynı besin değerine sahip ürünlerin müşterilere sunulması" amaçlanıyor.


haberler.com/haber/2020/06/10/italya-da-sekli-bozuk-meyve-sebzeler-israfi-2-13309904_o.jpg"/>


Kampanya duyurusunda "Her gün muazzam miktarda gıda ürünü, şekli ya da boyutu düzgün olmadığı gerekçesiyle üretim sistemimiz tarafından reddediliyor. Daha az 'güzel' ama yine de leziz gıdalar, 'mükemmellik' ya da 'standart' ideallerine uymadıkları için israf ediliyor" denildi.

NaturaSi CEO'su Fausto Jori de "Gittikçe artan dünya nüfusunu doyurmak için daha fazla kimyasal kullanmak gerektiğini, tarlaların sanayileştirilmesi gerektiğini söyleyenler var. Bizse bu meseleyle yüzleşmek için temel bir yaklaşım değişikliği yapmak istiyoruz. Halihazırda mevcut olan, üretimi için su, enerji, emek, kaynak harcanan ekili ürünleri israf etmeyelim" dedi.

Kampanyanın organizatörleri, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sosyo-ekonomik kriz döneminde gıda israfının azaltılmasının ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları geliştirilmesinin öneminin daha da arttığını vurguladı.

İtalya Ziraatçılar Derneği Coldiretti de geçen ay yaptığı bir açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında meyve fiyatlarının ortalama yüzde 8, sebze fiyatlarının yüzde 5 oranında arttığını belirtmişti.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Uyuşturucu alan genç kıza acil serviste yaptıkları pes dedirtti Haber
Uyuşturucu alan genç kıza acil serviste yaptıkları pes dedirtti
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı Haber
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı Haber
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı Haber
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı Haber
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor Haber
Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor
Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti
Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Donald Trump Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Ferhan Şensoy Rafet El Roman Beyazıt Öztürk Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: İtalya'da 'şekli bozuk' meyve-sebzeler israfı önlemek için indirimli satılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 15:20:31. #1.15#
title