Roma ile Berabere Kalan Juventus, Şampiyonluğunu İlan Etti

İtalya Serie A'nın 37'nci haftasında Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında Juventus ile 0-0 berabere kaldı. Juventus bu sonuçla en yakın rakibi Napoli'nin 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

CENGİZ 81. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

İtalya Serie A'da Roma sahasında Juventus ile golsüz berabere kaldı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Milli futbolcu Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11'de başlarken 81 dakikada sahada kaldı. Cengiz, 81'inci dakikada yerini Patrik Schick'e bıraktı.

NAINGGOLAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ev sahibi ekipte Nainggolan 68'inci dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Roma puanını 74'e yükseltirken, puanını 92'ye yükselten Juventus ise şampiyonluğunu ilan etti.