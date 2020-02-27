İtalya'da salgından ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

27.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:38

İtalya'da korona virüsü teşhisi konulan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 14'e yükseldi.



Avrupa'da yeni tip korona virüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da 2 yeni ölüm vak'ası daha bildirildi. Sivil Savunma Ajansı Başkanı Angelo Borrelli yaptığı açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgında ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini söyledi. Borrelli, ülkedeki toplam vak'a sayısının ise 528'e çıktığını ifade etti. - ROMA

Kaynak: İHA