İtalya'da salgın sonrası ekonomik durum masaya yatırıldı
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İtalya'da salgın sonrası ekonomik durum masaya yatırıldı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yeniden ayağa kalkması için modernizasyon, ekolojik geçiş ile sosyal ve bölgesel katılımın üç önemli stratejik hattı oluşturduğunu söyledi.

İtalya'da salgın sonrası ekonomik durum masaya yatırıldı
13.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:42

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yeniden ayağa kalkması için modernizasyon, ekolojik geçiş ile sosyal ve bölgesel katılımın üç önemli stratejik hattı oluşturduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınından Avrupa'da ilk ve en ciddi şekilde etkilenen yer olan İtalya'da, Başbakan Conte'nin isteğiyle ülkenin yeniden ayağa kalkması ve ekonominin durumunu ele almak üzere hükümet, Avrupa Birliği (AB), İtalya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ekonominin paydaşları, başkentteki tarihi Villa Pamphili konutunda bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan ev sahibi Başbakan Conte, üç öncelik açıklarken, "Ülkenin modernizasyonu, ekolojik geçiş, sosyal ve bölgesel katılım. Bunlar İtalya'nın toparlanması için gereken üç stratejik hattır." diye konuştu.

Artık sadece acil durumu değil krizden çıkmaya yönelik açık projeler üzerinde çalışmaları gerektiğini dile getiren Conte, bunu, ülkenin tüm siyasi, üretici ve sosyal güçlerinin katkılarıyla yapmaları gerektiğini anlattı.

Toplantıya videokonferans yöntemiyle bağlanan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "Avrupa uyandı. Geleceğin ekonomisine yatırım yaparken, iddialı reformları da hayata geçirmeliyiz." dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Davide Sassoli de AB'nin İtalyan hükümetine güvendiğini, zamanın reform yapma zamanı olduğunu belirtti.

ECB Başkanı Christine Lagarde da, İtalya da dahil olmak üzere pek çok ülkede, yatırımların harekete geçirilmesi için her şeyden önce verimli, çevik kamu ve özel hizmetlerin olduğu, uygun fiziksel ve dijital altyapılarla desteklenen iş dostu bir ekonomik ortam gerektiğini kaydetti.

Protesto edildi

Toplantıya davet edilen muhalefetteki sağ partiler ile pek çok bölgesel yönetim başkanı ise katılım göstermedi.

Conte'nin kısa bir süre önce başlattığı bu toplantılar serisi, hem muhalefet hem de iktidar ortakları arasında eleştiri konusu olmuştu. Siyasi partiler, bu toplantıdan çıkacak kararların parlamentoda da tartışılmasını istiyor.

Söz konusu toplantı nedeniyle Villa Pamphili çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, konutun çevresinde 200 kadar gösterici, toplantıyı ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu protesto etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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