İtalya'da sağlık çalışanlarını onurlandırmak için hatıra para basılacak
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İtalya'da sağlık çalışanlarını onurlandırmak için hatıra para basılacak

21.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:21
İtalya'da sağlık çalışanlarını onurlandırmak için hatıra para basılacak

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasındaki emeklerinden ötürü sağlık çalışanlarını onurlandırmak için hatıra para basılacak.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasındaki emeklerinden ötürü sağlık çalışanlarını onurlandırmak için hatıra para basılacak.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Resmi Gazetede çıkan kararla, Kovid-19'la mücadelede en ön safta yer alan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına duyulan şükranı göstermesi açısından 2021'de hatıra para çıkarılacak. Buna göre, arkasında bir kadın ve bir erkek doktorun resmedildiği ve üzerinde İtalyanca "Teşekkürler (Grazie)" yazan madeni 2 avrolardan 3 milyon adet basılacak.

İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu (FNOMCEO) Başkanı Dr. Filippo Anelli, Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını boyunca doktorların ve diğer tüm sağlık çalışanlarının kararlı uğraşına sembolik açıdan değer katan basit ama anlamlı bir jest." ifadesini kullandı.

Bu arada, sosyal medyada yapılan yorumlarda hatıra para, tasarımı da dahil pek çok açıdan eleştiri konusu olurken, bazı kullanıcılar bunun yerine sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya'da ilgili meslek odalarının paylaştığı bilgilere göre, salgının başladığı şubat ayından bugüne 260 doktor, 49 hemşire Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 799'u buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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