İtalya'da sağ seçmenler hükümeti protesto etti - ROMA
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İtalya'da sağ seçmenler hükümeti protesto etti - ROMA

İtalya'da sağ seçmenler, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetini protesto ederek istifaya davet etti.

02.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:16

İtalya'da sağ seçmenler, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetini protesto ederek istifaya davet etti.

İtalya'da monarşiden cumhuriyete geçişin 74. yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet Bayramı kutlanırken başkent Roma'nın cadde ve meydanları, sağ partilerin hükümet protestosuna sahne oldu.

Başbakan Conte liderliğindeki koalisyon hükümetini, Kovid-19 salgınının ekonomide yol açtığı sıkıntıları giderememesi sebebiyle aşırı sağcı Lig Partisi, İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) ve merkez sağdan Forza Italia, yürüyüş gerçekleştirdi.

Popolo Meydanı'ndan Corso Caddesi'nin ortalarına kadar süren yürüyüşte 500 metrelik İtalyan bayrağı açılırken protestocular sık sık "Conte istifa", "Hemen seçim", "Hükümet istifa" ve "Özgürlük" sloganları attı.

Protestocular ayrıca İtalyan milli marşını da okudu. İtalyanların, Lig Partisi lideri Matteo Salvini ile FDI lideri Giorgia Meloni'ye büyük sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.

Yürüyüşün son bölümünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Salvini, "Unutulan İtalyanlar, İtalyan çalışanlar için buradayız." dedi.

Salvini, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birlik ve beraberlik çağrısında bulunduğunu hatırlatarak "Meydanların öfkesini anlıyorum ama bugün önerilerimizi dile getiriyorum. Lig'in ve merkez sağın reçetesi; bürokrasiyi sıfırlamak ve vergileri indirmek, ülkeyi yeniden harekete geçirmeyi engelleyen her şeyi mümkün olduğunca kaldırmak. Bizim önerilerimiz bu meydandan budur." ifadelerini kullandı.

Salvini, gazetecilerin "İtalya'nın AB'ye olan borçlarının nasıl sıfırlanacağı"na ilişkin sorusu üzerine, "Çalışarak. Çalışmadan olmaz. Girişimlerimiz, işletmelerimiz çalışmalı. Biz İtalyanlar çalışmazsak bu borç sıfırlanmaz. Çalışmaya dönmek için 6 ay daha beklersek olmaz." yanıtını verdi.

Meloni de hükümetin hala ekonomik destekleri tam ödemediğini; marttan bu yana ödenmeyen ücret destek fonlarının olduğunu belirterek hükümetten, meydanın sesine kulak vermesini istediklerini söyledi.

Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Forza Italia Başkan Yardımcısı Antonio Tajani de hükümetin, ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak reform paketini muhalefeti de dahil ederek parlamentoda yazması gerektiğini belirtti.

"Turuncu yelekliler" de Roma'da

Başkentteki bir diğer gösteride ise kendilerine "Turuncu yelekliler" diyen sağ eğilimli bir grup da yine Popolo Meydanı'nda toplanarak hükümeti protesto etti. Eskiden jandarmada general olan siyasetçi Antonio Pappalardo öncülüğünde toplanan grup, sık sık "Özgürlük" diye slogan attı.

Her iki mitingde de Kovid-19 nedeniyle belirlenen sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, bazı grupların Başbakan Conte'ye küfürlü slogan attığı dikkati çekti.

İtalya'nın 70'e yakın kentinde daha hükümetin protesto edildiği küçük veya büyük çaplı mitingler yapıldığı basına yansıdı.

İtalya'da sağ seçmenler hükümeti protesto etti - ROMA

Kaynak: AA

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