İtalya'da patlama! İtalya'da neden patlama oldu? İtalya'da patlamada ölü ve yaralı var mı? İtalya'nın Ancona şehrinde bulunan limanda gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. İtalya'da neden patlama oldu? İtalya'da patlamada ölü ve yaralı var mı?

İtalya'nın Ancona şehrinde meydana gelen patlamada büyük maddi hasara yol açsa da gece saatlerinde meydana gelmesi sebebiyle can kaybının olmadığı belirtildi. Sebebi henüz bilinmeyen patlamanın ardından çıkan yangın için 16 itfaiye timinin ortak çalışması sayesinde sabah saatlerinde yangın kontrol altına alındı.İtalya'da neden patlama meydana geldi?

İTALYA'DA NEDEN PATLAMA OLDU?

Yerel basın, sıvı nitrojen ve metan gazı üreten fabrikaların çevresinde bulunan depolarda yanıcı sıvıların olduğu iddia ediyor İtalya'nın Ancona şehrinde bulunan limanda gece meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İtfaiye yetkilileri yaptığı açıklamada, dumanların gökyüzünü kapladığı yangında çok sayıda deponun ve tırın kullanılamaz hale geldiğini, can kaybı olmadığını bildirdi. Sebebi henüz bilinmeyen patlamanın ardından çıkan yangın, 16 itfaiye timinin ortak çalışmasının ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

İTALYA'DA PATLAMADA ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

İlk açıklamalara göre İtalya'da gerçekleşen patlamada ölü veya yaralı bulunmamaktadır. İtalya'nın Ancona şehrinde meydana gelen patlamada büyük maddi hasara yol açsa da gece saatlerinde meydana gelmesi sebebiyle can kaybının olmadığı belirtildi. Sebebi henüz bilinmeyen patlamanın ardından çıkan yangın için 16 itfaiye timinin ortak çalışması sayesinde sabah saatlerinde yangın kontrol altına alındı.