İtalya'da Orman Yakan 'Mangalcı Öğrencilere' 13,5 Milyon Euro Ceza

– İtalya'da geçtiğimiz yılın Aralık ayında meydana gelen orman yangınına sebep olmakla suçlanan 22 yaşındaki iki öğrenciye 13,5 milyon Euro para cezası verildi.

Yerel medya, İtalya'nın Milano şehrinin kuzeyinde bulunan Como bölgesinde geçtiğimiz yılın Aralık ayında çıkan yangından sorumlu olduğu belirtilen iki öğrenciye 13,5 milyon Euro ceza verildiğini duyurdu. İkisi de 22 yaşında olan öğrencilerin, ormanlık bölgede 'mangal' yapması sonucu çıktığı iddia edilen yangında, bin hektarlık orman arazisinin 110 hektarının yandığı belirtildi. Para cezasının ise yangının verdiği zararı ve yerel yasaları göz önüne alarak verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA