İtalya'da ölü sayısı 11'e yükseldi; 'Covid-19 nedeniyle komşularla sınırlar kapatılmayacak'
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İtalya'da ölü sayısı 11'e yükseldi; 'Covid-19 nedeniyle komşularla sınırlar kapatılmayacak'

Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.

26.02.2020 08:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:42
İtalya'da ölü sayısı 11'e yükseldi; 'Covid-19 nedeniyle komşularla sınırlar kapatılmayacak'

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.


Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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