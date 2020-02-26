İtalya'da ölü sayısı 11'e yükseldi; 'Covid-19 nedeniyle komşularla sınırlar kapatılmayacak'
Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.
26.02.2020 08:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:42
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com