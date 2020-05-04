İtalya'da normalleşme süreci kademeli olarak başladı
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İtalya'da normalleşme süreci kademeli olarak başladı

İtalya'da normalleşme süreci kademeli olarak başladı
04.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:01

İtalya'da hayatı normalleştirme süreci bugün atılan yeni adımlarla başladı.

İtalya'da hayatı normalleştirme süreci bugün atılan yeni adımlarla başladı. Ülkede bir çok alanda alınan sıkı tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor.

Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da normalleşme süreci kademeli olarak bugün başlıyor. Bu kapsamda ülkede 9 hafta sonra inşaat sektörü ve fabrikalarda yeniden iş başı yapıldı. Restoranların paket servis için yeniden açıldığı ülkede, barlar, dondurma dükkanları gibi işletmeler 18 Mayıs'a kadar kapalı kalmaya devam edecek. Toplu taşıma ve kamuya açık tüm alanlarda maske kullanmak zorunlu olacak.

AÇIK HAVADA SPOR YAPILABİLECEK

İtalya'da normalleşme süreci kapsamında isteyenler açık havada spor yapabilecek. İtalyanlara sosyal mesafeyi koruma şartıyla akrabalarıyla görüşme izni veren hükümet, park ve bahçelerin açılmasını da kararlaştırdı. Okul, sinema ve tiyatroların ise ne zaman açılacağını ilişkin hükümetten henüz bir açıklama yapılmadı.

İKİNCİ AŞAMA

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin devam ettiğini ve karantinanın ikinci aşamasına geçildiğini ancak insanların tedbirleri bırakmaması gerektiğini söyledi. Conte ayrıca, İkinci aşama kapsamında iki ay içinde bölgelere yaklaşık 5 milyon test kiti gönderileceğini de ifade etti.

21 Şubat'ta bu yana korona virüs nedeniyle 28 bin 884 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, ABD'den sonra salgın nedeniyle en çok can kayıplarının yaşandığı ikinci ülke oldu. İtalya'da son verilere göre toplam vaka sayısı 210 bin 717'ye, iyileşenlerin sayısı ise 81 bin 654'e yükseldi.

Eczaneler ve marketler dışındaki tüm işletmelerin 12 Mart'ta kapatıldığı İtalya'da 22 Mart itibarıyla da fabrikalarda çalışmalar durdurulmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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