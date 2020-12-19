İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde genel kapama tedbirleri uygulanacak
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BBC

İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde genel kapama tedbirleri uygulanacak

19.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:21
İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde genel kapama tedbirleri uygulanacak

İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde koronavirüs vaka ve ölümlerinin artması endişesiyle, tatil günlerinde genel kapama tedbirleri uygulanması kararı alındı.

İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde koronavirüs vaka ve ölümlerinin artması endişesiyle, tatil günlerinde genel kapama tedbirleri uygulanması kararı alındı.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından dün gece açıklanan "Noel kararnamesi", 21 Aralık-6 Ocak dönemini kapsayan bir dizi yeni tedbir içeriyor. Kararnameye göre ülke genelinde bu tarihler arasında bölgeler arası seyahat yasaklanacak.

24-27 Aralık, 31 Aralık-3 Ocak ve 5-6 Ocak tarihlerinde genel kapama tedbirleri uygulanacak. Bu tatil günlerinde tüm ülke, en sıkı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edilecek.

Bu tarihlerde restoranlar, barlar kapanacak veya yalnızca paket servisi hizmeti verebilecek. Eczane, market, kuaför gibi birkaç istisna dışında işyerleri ve mağazalar kapatılacak.

İnsanların dışarı çıkmasına yalnızca iş ve sağlık gibi gerekçelerle zorunlu olması halinde izin verilecek. Tek başına olmak kaydıyla açık havada sportif faaliyetler yapılabilecek.

Evlerde misafir ağırlanmasına limitler dahilinde izin verilecek, tatil günlerinde evlerde en fazla 2 yetişkin misafir kabul edilebilecek.

28-30 Aralık ve 4 Ocak tarihlerinde ise tedbirlerin kısmen hafifletildiği "turuncu bölge" uygulamasına geçilecek. Bu dönemde mağazalar yeniden açılacak ve insanların yaşadıkları kent içinde seyahat etmesinin önündeki kısıtlamalar kaldırılacak.

'Kabusun sonu yakın'

Başbakan Conte, uzmanların Noel ve yılbaşı tatili döneminde salgın eğrisinin büyük artış göstermesinden endişe ettiğini ve bu nedenle bu ek tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Conte, bu tedbirlerden ekonomik zarar görecek olan restoran ve barlara destek amacıyla 645 milyon euro'luk bir paket hazırladıklarını da belirtti.

Başbakan, koronavirüs aşıları sayesinde "bu kabusun sonuna yaklaşıldığını" da vurguladı.

İtalya'da Sağlık Bakanlığı tarafından son olarak dün açıklanan verilere göre ülkede Covid-19 nedenli can kayıpları bir günde 674 artarak 67 bin 894'e yükseldi. Vaka sayısı da bir günde 17 bin 992 artışla 1 milyon 921 bin 778'e ulaştı.

Dünya çapındaki koronavirüs verilerini toplayan Johns Hopkins Üniversitesi'nin hazırladığı tabloya göre İtalya halen Avrupa'da pandemide en fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülke konumunda.

BBC
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