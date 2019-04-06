İtalya'da Neo-faşistlere Karşı Çıkan 15 Yaşındaki Çocuk Fenomen Oldu

İtalya'da Romanlara karşı düzenlenen bir gösteride neo-faşist bir gruba tek başına karşı çıkan 15 yaşındaki bir çocuk son günlerin en çok konuşulan ismi haline geldi.

Başkent Roma'nın doğusundaki Torre Maura isimli kenar mahalleye hafta içinde 70 Roman'ın yerleştirilmesi planlanıyordu. Romanların geçici olarak Torre Maura'da belediyeye ait bir tesise yerleştirilmesi planı protestolarla karşılandı.

Aşırı sağcı, neo-faşist grupların öncülüğünde düzenlenen gösterilerde bir araç ve bir çöp bidonunu ateşe verildi, 33'ü çocuk olan Romanlara dağıtılmak üzere getirilen gıda malzemeleri yerlere saçıldı. Bu sırada çekilen görüntülerde bazı kişilerin "Açlıktan ölsünler", "Buraya depremzedeleri getirin, çingeneleri istemiyoruz" diye bağırdığı da duyuldu.

CasaPound ve Forza Nuova gibi aşırı sağcı, neo-faşist partilerin öncülüğünde düzenlenen gösteriler İtalya'da ırkçılığın yükselmesi tartışmalarını yeniden kızıştırdı. Öte yandan gösteriler sırasında çekilen bir videoda ayrımcılığa karşı çıkan bir çocuk, ırkçılık karşıtları tarafından kahraman ilan edildi.

Videoda, CasaPound grubunun liderlerinden biriyle 15 yaşındaki bir çocuğun tartışması görülüyor. CasaPound liderinin kameralara konuşurken "Buradaki herkes aynı fikirde" demesi üzerine 15 yaşındaki çocuk araya giriyor ve "Hayır, herkes aynı fikirde değil. Ben bu mahalledenim ve size katılmıyorum" diyor.

İsminin Simone olduğu öğrenilen ve Roma şivesiyle konuşan çocuk, CasaPound liderine "Sizin yaptığınız Torre Maura'lıların korkularını çıkarlarınız için, oy için kullanmak" diyor. Atışmanın devamı şöyle gelişiyor:

Simone: Sürekli azınlıklara karşı çıkmak bana hiç uymuyor.

CasaPound üyesi: Sence Romanlar İtalya'da azınlık mı?

Simone: Elbette azınlıklar, 60 milyon nüfusumuz var… Avrupa Birliği fonlarının mahalle için kullanımından söz ediyorsunuz, bence fonlar herkes için harcanmalı. Kimse geride bırakılmamalı. Ne İtalyanlar, ne Romanlar ne de Afrikalılar yalnız bırakılmalı.



"Bana hiç uymuyor" slogana dönüştü

Video sosyal medyada hızla yayılarak viral olurken Simone özellikle sol, anti-faşist, ırkçılık karşıtı kesimler tarafından "kahraman" ilan edildi. Neo-faşistlere tek başına kafa tutan Simone'nin Roma şivesiyle söylediği "Sürekli azınlıklara karşı çıkmak bana hiç uymuyor" şeklindeki sözleri sosyal medyada etiket ve posterlere dönüştü.

Bugün de Roma'da, olayların yaşandığı Torre Maura mahallesinde "Bana hiç uymuyor" başlıklı bir gösteri düzenlendi. Faşizme direniş gösteren partizanların kurduğu İtalyan Ulusal Partizanlar Derneği (Anpi), diğer dernekler ve sendikaların öncülüğünde düzenlenen gösteride "ırkçılık, ayrımcılık, yozlaşma" protesto edildi.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı, sol kanattaki Özgür ve Eşitler (LeU) partisi milletvekili Laura Boldrini de sosyal medyada yazdığı mesajında "Simone 21. yüzyıl faşistlerine, kenar mahalle sakinlerinin yaşadığı zorlukların suistimal edilmemesi gerektiğini açıklıyor. Ben Simone'nin yanındayım" dedi.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ise dün yaptığı açıklamada, protestolar üzerine 70 Roman'ın Torre Maura yerine başka bir yere götürüldüğünü söyledi. Raggi, "33 çocuğun güvenliğini sağlamak adına" bu kararı aldıklarını belirtti.

Roma Savcılığı, Torre Maura'daki protesto eylemleriyle ilgili inceleme başlattı. İtalyan basınına göre savcılık "hasara yol açmak ve ırkçı nefret nitelikli tehdit" suçlamaları üzerinde duruyor.

Nefret söylemi ve ırkçı saldırılarda artış

Ayrımcılıkla mücadele amaçlı 21 Temmuz Derneği'nin verilerine göre İtalya'daki Roman ve Sinti sayısı net olarak bilinmese de 120 bin-180 bin aralığında olduğu hesaplanıyor. Dernek, İtalya'nın nüfusuna oranla Avrupa'da en düşük Roman-Sinti popülasyonuna sahip ülkelerden biri olduğunu vurguluyor. Bu kişilerin 26 bin kadarının halen kamplarda yaşamayı sürdürdüğü belirtiliyor.

İtalya'nın popülist koalisyon hükümetinin aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, seçim kampanyası döneminde de iktidara geldikten sonra da Romanlara karşı söylemlerde bulunmasıyla biliniyor. Salvini defalarca, roman kamplarını "inşaat kazıcısıyla" yok etme vaadinde bulundu.



İtalya'da 2018'de ırkçılık temelli saldırıların 2017'ye kıyasla üçe katlandığı belirlenmişti.

Geçen Ocak'ta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde kabul edilen İtalya gözlem raporunda da "Politikacıların nefret söylemlerindeki artıştan; özellikle medya ve internetteki ırkçı, yabancı düşmanı, Roman karşıtı tutumun yükselişinden duyulan endişe" dile getirilmişti.

Şubat ayında istihbarat servisi tarafından parlamentoya sunulan bir raporda da, gelecek Mayıs ayında yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde ülkede göçmen ve azınlıklara yönelik saldırıların artabileceği uyarısı yapılmıştı.