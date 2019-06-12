İtalya'da nefret suçları bir önceki yıla göre 4 kat arttı
Popülist partilerin oluşturduğu aşırı sağcı koalisyon hükümeti tarafından yönetilen İtalya'da nefret suçlarının gün geçtikçe arttığı belirtiliyor
Popülist partilerin oluşturduğu aşırı sağcı koalisyon hükümeti tarafından yönetilen İtalya'da nefret suçları gün geçtikçe artıyor.
İtalya İçişleri Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Ayrımcılığa Karşı Güvenlik Gözlemevi (OSCAD) isimli birimin verileri, ülkede işlenen nefret suçlarının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com