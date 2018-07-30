İtalya'da Milli Sporcuya Saldırı Sonrası Hükümete 'Irkçılığı Körükleme' Suçlaması

İtalya'da Nijerya asıllı bir milli sporcunun saldırıya uğramasının ardından hükümet, ırkçı nefreti körükleme suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Disk atıcısı olarak İtalya'yı uluslararası müsabakalarda temsil eden 22 yaşındaki Daisy Osakue Pazar akşamı bir otomobilden yüzüne yumurta fırlatılması sonucu gözünden yaralandı.

Nijeryalı anne-babanın çocuğu olarak İtalya'da dünyaya gelen Osakue, saldırının ırkçı saiklerle işlendiğini söyledi.

Osakue, Torino yakınlarındaki Moncalieri kasabasında yaşanan olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bilinçli bir saldırıydı. Beni Daisy olduğum için değil farklı ten rengine sahip bir kız olduğum için hedef aldılar" dedi.

Osakue geçmişte de ırkçı saldırılara maruz kaldığını ancak daha öncekilerin sözlü saldırıyla sınırlı kaldığını, ilk kez fiziksel bir saldırıyla karşılaştığını anlattı. Milli sporcu, "Sözden eyleme geçilmesi bir eşiğin daha aşıldığını gösteriyor" dedi.

İtalya'da geçen Haziran ayı başında iktidara gelen ve yabancı karşıtlı söylem ve politikalarıyla dikkat çeken koalisyon hükümeti, Osakue'ye düzenlenen saldırının ardından ırkçılığı körükleme suçlamalarının hedefi oldu.

Muhalefetteki Demokratik Parti'nin Temsiciler Meclisi Grup Başkanı Graziano Delrio, İçişleri Bakanı Matteo Salvini ve lideri olduğu Lig partisinin kullandığı dilin ırkçı propaganda dili olduğunu ve bu gibi saldırıların da bu propagandayla bağlantılı olduğunu söyledi.

Demokratik Parti'den milletvekili Vanna Iori de "Matteo Salvini, ırkçılık gerçekten var olan bir şey ve sen de her gün kullandığın nefret diliyle ırkçılığı besliyorsun" dedi.

Sol kanattaki Radikal Parti'nin Genel Sekreteri Riccardo Magi de İçişleri Bakanı Salvini'yi "yabancı düşmanı şiddetin tırmanışına karşı harekete geçmeye" çağırdı.

Göçmenler ve Romanlara karşı politikaları hükümet programının önceliği haline getiren İçişleri Bakanı Salvini ise ülkede ırkçılıkla alakalı bir "acil durum" yaşandığını söyleyenlerin "saçmaladığını" savundu.

Salvini'nin yanı sıra iktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi de eleştirilerin odağı olurken, hareketin siyasi lideri ve hükümetin Başbakan Yardımcısı konumundaki Luigi Di Maio ise ırkçılık endişelerine katılmadığını söyledi. Di Maio, "Bu ülkede bir ırkçılık alarmına yer olduğuna inanmıyorum. Birileri kendilerini birazcık solcu hissedebilmek için Salvini'ye saldırma ihtiyacı hissediyor" diye konuştu.

Di Maio'nun bu sözleri de tepki topladı. Demokratik Parti Genel Sekreteri Maurizio Martina, sosyal medyada yazdığı mesajda "Ülkede gittikçe büyüyen ırkçılık sarmalını reddedenler bunun suç ortağı haline gelirler" dedi.



Haziran'dan bu yana dokuz saldırı

İtalyan basını, göç karşıtı ve popülist 5 Yıldız Hareketi-Lig hükümetinin iktidara geldiği Haziran ayından bu yana en az 8 ırkçı saldırının daha yaşandığına dikkat çekiyor.

Geçen hafta sonu Sicilya'da 19 yaşındaki bir Senegalli göçmen, iddialara göre 7 kişilik bir grup tarafından "Defol git, pis zenci" denilerek dövülmüştü.

17 Temmuz'da da bir Roman ailenin bebeği kuru sıkı tabancayla yapılan saldırıda yaralanmıştı.

26 Temmuz'da da kuzeydeki Cassola kasabasında Yeşil Burun Adaları asıllı bir işçi, penceresinden kuru sıkı silahını ateşleyen bir İtalyan tarafından vurulmuştu.

Bu saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ülkenin "vahşi batıya dönmemesi" çağrısı yapmış ve "Bu barbarlıktır ve infial yaratması gerekir" demişti.

İtalya'da spor dünyasında da zaman zaman ırkçılık vakaları yaşanıyor. Özellikle siyahi futbolcular saha içinde ve dışında ırkçı tezahurat ve sözlü saldırılarla karşılaşıyor.

Gana asıllı, İtalya doğumlu milli futbolcu Mario Balotelli de ırkçı saldırıların sıklıkla hedefi olan bir isim.

Son olarak geçen Mayıs ayında Suudi Arabistan ile oynanan dostluk maçında, Balotelli'nin milli takımın kaptanı olmasına karşı çıkan bir grup taraftar "Benim kaptanım İtalyan kanından" yazılı bir pankart açmıştı. Bunun üzerine Balotelli, "Kaptan olmak benim için pek de bir şey değiştirmez ama ülkeye ırkçılık karşıtı bir mesaj verebilir" demişti.