İtalya'da milletvekili ve senatör sayısı üçte bir oranında azaltıldı

İtalya'da milletvekili ve senatör sayısı üçte bir oranında azaltıldı

İtalyan parlamentosu milletvekili ve senatör sayısının üçte bir oranında azaltılmasını öngören reform tasarısını kabul etti

08.10.2019 20:36
İtalya'da milletvekili ve senatör sayısı üçte bir oranında azaltıldı

İtalyan parlamentosu milletvekili ve senatör sayısının üçte bir oranında azaltılmasını öngören reform tasarısını kabul etti.


İktidardaki sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi tarafından önerilen ve ülkedeki siyasi tabloyu temelden değiştirecek yasaya göre parlamentonun alt kanadındaki sandalye sayısı 630'dan 400'e; üst kanadındaki sandalye sayısı da 315'den 200'e düşürülecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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