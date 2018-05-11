İtalya'da Mezar Hırsızları Taş Kesilmiş At Cesedi Buldu
Napoli yakınlarındaki Porta di Nola kasabasında bulunan Pompei harebelerinde, Vezüv Yanardağı'nın püskürttüğü lavların altında kalan taş kesilmiş bir at cesedi bulundu.
Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın ani patlamasıyla lav külleri ve gazlı taş kitlelerinin altında kalan Pompei'de 200 bin kişi taş kesilerek ölmüştü. Pompei harabelerindeki tarihi bir evin bahçesinde taş kesilmiş bir at gün ışığına çıktı
MEZAR SOYGUNCULARI BULDU
Torre Anunziata kasabasına bağlı Porta di Nola'da bir villanın bahçesinde mezar soygunculuğuna girişenlerin kazılarıyla bulunan atın nallarının demir ve bronzdan üretildiği, büyük bir olasılıkla merasimlerde arabalara koşulduğu arkeologlar tarafından öne sürüldü.
MÜZEYE KALDIRILACAK
Yetkililer, Pompei kasabasının sınırlarının hemen dışındaki villada yaptıkları ayrıntılı gözlemlerde anaforlar dışında yarı taş kesilmiş bir de ahşap yatağın bulunduğunu açıkladılar.
Vesuvio News ajansının haberine göre, mezar soyguncuları tarafından gün ışığına çıkartılan iri gövdeli at, yapılacak testler sonrası Pompei müzesinde diğer taş kesilen insanlar ve hayvanlarla birlikte sergilenecek.
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allah ıslah etsın ne dıyekCevap Yaz Yayından Kaldır
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IbretlikCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ha ha ha yanardağ patlamasını ibret alanlar kabedeki vinç kazasını niye ibret almıyor hacda izdihamlar sonucu birbirini ezerek öldürenlerenden niye ibret almıyorsunuz. Ya bu At hayvanın ne suçu var . Neyse ne anlatılsa anlatılsın birşey anlamıyacaksınız boşuna çabaCevap Yaz 4 1 Yayından KaldırBİRİSİ: Gerçekler çok acı cehaletinizi seveceksiniz övüneceksiniz .cehaletinizi anlatan birinin yorumunu beğenmiyeceksiniz biraz uğraşıp bilime birşey katacağınıza cahil kalmayı siz tercih ettinizYayından Kaldır
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Ne akılsız insanlar var. Atın suçu ne? Allah ile ne alakası var? Volkan patlamış adamlar da hayvanlar da kacamamis. Olay bu...Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır