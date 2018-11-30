İtalya'da Mafyaya Karşı Operasyon

İtalyan polisi ve jandarmasının ülkenin güneyindeki Foggia kentinde mafya örgütlerine karşı başlattığı operasyonda 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İtalyan haber ajansları ve gazetelerinde yer alan haberde, bölgede son yıllarda mafya örgütlerine karşı en büyük operasyonun düzenlendiği vurgulandı. Haberde, polis ve jandarma ekiplerinin gece yarısı başlattığı operasyonda Moretti - Pellegrino - Lanza ve Sinesi - Francavilla mafya örgütlerinin hedef alındığı belirtildi.

Geçen yılın ilk aylarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin mafya örgütlenmesi, adam öldürme, haraç almaktan suçlandığı kaydedildi.

Polis yetkilileri, gözaltına alınan 30'dan fazla kişi arasında Foggia futbol kulübünün eski yöneticileri ile eski bir teknik direktörünün de olduğunu açıkladı.