İtalya'da kuralsız elektrikli scooter kullanımı tartışma yaratıyor: 'Elektrikli scooter rodeosu' İtalya'da son aylarda gittikçe yaygınlaşan elektrikli scooterların kuralsız kullanımı tartışma ve tepkilere yol açıyor.

İtalya'da son aylarda gittikçe yaygınlaşan elektrikli scooterların kuralsız kullanımı tartışma ve tepkilere yol açıyor.

Elektrikli scooter kullanımının son aylarda yaygınlaşması, hükümetin ve yerel yönetimlerin desteğiyle mümkün oldu.

Hükümet, koronavirüs pandemisi döneminde hem salgın riskinin azaltılması hem de sürdürülebilir ulaşım araçlarına yöneltme amacıyla bisiklet ve elektrikli scooter kullanımını teşvik paketi hazırladı.

"Ulaşım ikramiyesi" teşvik paketiyle, Mayıs-Aralık 2020 tarihleri arasında bisiklet ve elektrikli scooter satın alanlara 500 euroya kadar destek verilmesi öngörülüyor.

Özellikle Milano ve Roma gibi büyük kentlerde de belediyeler, paylaşımlı elektrikli scooter kiralayan çok sayıda şirketle anlaşma yaptı. Milano'da halen 7 şirkete ait 6 bin elektrikli scooter kullanımda.

Ancak bu araçların kuralsız kullanımı bir dizi yeni sorun ve tartışmayı da beraberinde getirdi.

Elektrikli scooter kullanımı için herhangi bir izin ya da ehliyet gerekmemesi, kaza gibi ihtimallere karşı sigorta sisteminin bulunmaması, kullanıcıların trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle eleştiriler artmaya başladı.

Ülkede ilk kez 11 Haziran'da bir kişi elektrikli scooter kullanırken bir otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Corriere della Sera gazetesi bugün baş sayfadan verdiği haberde, Milano'da elektrikli scooterların Haziran başından bu yana 136 kazaya karıştığını yazdı.

'Kaldırımlarda ve hızlı kullanılıyor'

"Elektrikli scooter rodeosu" başlığını kullanan gazete, kuralsız kullanımın yarattığı tehlikelere vurgu yaptı. Haberde, kullanıcıların ters yola girmesi, bir araca iki kişi binilmesi, araçların kaldırımlarda ve hızlı kullanılması gibi kötü örneklere sıklıkla rastlandığı belirtildi.

La Repubblica gazetesi de Roma'da gençlerin geceleri ana caddelerde elektrikli scooter'larla yarış yapmaya başladığını yazdı.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, geçen Haziran ayında kentte paylaşımlı elektrikli scooter hizmeti için 4. şirketle anlaşma yapılmasının ardından yaptığı açıklamada bu araçların yaygınlaştırılmasını "küçük bir devrim" diye nitelemişti.

Raggi, çevre dostu bu araçların hem kent içi ulaşımı kolaylaştırdığını hem de "bu hassas tarihi dönemin gerektirdiği yeni ihtiyaçlara somut bir yanıt" teşkil ettiğini söylemişti.

'Kullanım şekli düzelmeli'

Milano Belediye Başkanı Beppe Sala ise dün sosyal medyada paylaştığı mesajında, "Elektrikli scooter tüm uluslararası büyük şehirlerde yaygınlaşıyor, Milano'da da böyle olması doğal. Ancak tüm Milanolular gibi benim de gördüklerim, bu araçların örnek teşkil etmekten uzak şekilde kullanıldığı yönünde" dedi.

Elektrikli scooterların şehir içi ulaşımda faydalı ve ekolojik taşıtlar olduğunu belirten Sala, "Ama bilinçli, ihtiyatlı ve saygılı bir şekilde kullanılmalılar" diye yazdı.

Sala, "Bugüne kadar 6 bin araç için onay verdik, dolaşımdaki araç sayısını artırmadan önce bunların kullanım şeklinin bariz şekilde düzeldiğini görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şahsi otomobil kullanımının azaltılmasını ve sürdürülebilir taşıtların yaygınlaşmasını savunanlar, elektrikli scooterların karıştığı kazalarda karşı tarafın büyük oranda otomobiller olduğuna dikkat çekiyor.

Ayrıca yeterli bisiklet yolu olmaması nedeniyle bu araçların otomobillerle aynı yolları kullanmak zorunda kaldığına da vurgu yapılıyor.