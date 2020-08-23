İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1210 vaka görüldü.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1210 vaka görüldü.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülke genelinde Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı 259 bin 345'e çıktı. Ağustos başından bu yana günlük vaka sayılarındaki yükseliş eğilimi bugün de devam etti.

Ülkede, halihazırda 18 bin 438 aktif koronavirüs vakasının bulunduğu belirtildi.

Ölü sayısı da son 24 saatte 7 artarak, 35 bin 437'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 267 artarak, 205 bin 470'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, basına yaptığı açıklamada, yoğun bakımdakilerin sayısının salgının ilk dönemine göre düşük olduğunu belirtti. Speranza, şu anda evde kalma ve ülke içinde seyahat kısıtlaması gibi uygulamaları içeren sıkı karantinaya gerek olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA