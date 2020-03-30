Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da vaka sayısı 100 bini aştı. Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 11 bini aştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da, Kovid-19 bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 11 bini geçti. Toplam vaka sayısı ise 100 bini aştı.

Ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 75 bin 528'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 101 bin 739'a çıktığını belirtti.

Borrelli, dün 13 bin 30 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1590'lık artışla 14 bin 620'ye ulaştığını kaydetti. Borrelli, bunun bugüne kadar bir günde kaydedilen en yüksek iyileşen sayısı olduğunu vurguladı.

Angelo Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 812 artarak 11 bin 591'e yükseldiğini bildirdi.

YENİ VAKA SAYISI ARTIŞINDA YARI YARIYA AZALMA VAR

Sivil Savunmanın açıkladığı verilerde, 75 bin 528'e ulaşan aktif vaka sayısındaki bugün kaydedilen 1648'lik artış, ülkede karantina uygulanmaya başlanan 10 Mart'tan bu yana görülen günlük en düşük artış oldu.

Borrelli de dün bu artışın 3 bin 815 olduğunu, bugün ise bu sayının 1648'e gerilediğine dikkati çekti.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Franco Locatelli, kısıtlamaların bir süre daha sürmesi gerektiğini ifade etti. Bu arada Sivil Savunma verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 477 bin 359 test yapıldı.

Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da bölgelerinde son 24 saatte 458 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

İKTİDAR ORTAĞI PARTİNİN LİDERİ İYİLEŞTİ

Ülkede iktidar ortağı olan merkez soldaki Demokratik Partinin lideri Nicola Zingaretti, 7 Mart'ta Kovid-19 kaptığını açıkladıktan sonra bugün iyileştiğini duyurdu.

Zingaretti, kendisi için zor günlerin geride kaldığını, 23 gün süren ev karantinasının ardından peş peşe yapılan iki testin negatif çıktığını açıkladı.

HOLLANDA VE İSPANYA'DA DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, İspanya'daki koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 812 kişi daha artarak 7 bin 340'a ulaştı. Hollanda'da ise Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 864'e, vaka sayısı da 884 artışla 11 bin 750'ye çıktı.

Ayrıca, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti.

Kaynak: AA