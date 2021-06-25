İtalya'da Kovid-19'un "Delta" varyantının görülme sıklığı artıyor
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İtalya'da Kovid-19'un "Delta" varyantının görülme sıklığı artıyor

İtalya'da Kovid-19'un 'Delta' varyantının görülme sıklığı artıyor
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Delta" varyantının görülme sıklığı artıyor.

İtalya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Delta" varyantının görülme sıklığı artıyor.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) salgının gidişatına yönelik açıkladığı haftalık raporda, Kovid-19'un Hindistan varyantı olarak da bilinen "Delta" varyantı ile İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantının ülkede yayılımının arttığı belirtildi.

Rapora göre, "Delta" varyantının görülme sıklığı mayıs ayında yüzde 4,2 olarak ölçüldü, haziran ayının ilk üç haftasında bu oran yüzde 16,8'e çıktı.

"Alfa" varyantının ise yüzde 74,9 ile İtalya'da halen en çok rastlanılan Kovid-19 türü olduğuna işaret edildi.

Bu arada Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu Koordinatörü Prof. Franco Locatelli, Skytg24 kanalına yaptığı açıklamada, iki doz aşılamanın önemine dikkati çekerek, "Tek doz aşı, Delta varyantına karşı yeterince koruma sağlamıyor." ifadesini kullandı.

Son 24 saatte 753 vaka kaydedildi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 192 bin 541 testte 753 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 256 bin 451'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 60 bin 235 olarak kaydedildi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış 56 olarak açıklandı, bu sayıya önceki aylarda işlenmeyen ölümlerin de dahil olduğu belirtildi. Salgında ölenlerin sayısı 127 bin 418'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 769 artışla 4 milyon 68 bin 798'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 48 milyon 521 bin 442 oldu. Aşılananların 17 milyon 68 bin 798'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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