İtalya'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik protestolar devam ediyor
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İtalya'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik protestolar devam ediyor

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik protestolar devam ediyor

İtalya'da küçük işletme sahipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle kapalı olan işletmelerinin açılması talebiyle Roma'da bir kez daha miting düzenledi.

İtalya'da küçük işletme sahipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle kapalı olan işletmelerinin açılması talebiyle Roma'da bir kez daha miting düzenledi.

Başkentteki Circo Massimo alanında toplanan göstericiler, son haftada üçüncü kez Kovid-19 önlemlerini protesto etti.

Restoran kafe sahiplerinden, plaj işletmecilerine kadar İtalya'nın farklı bölgelerinden gelen yaklaşık 1000 kişinin katıldığı mitingde, Mario Draghi liderliğindeki hükümete kapanma tedbirleri dolayısıyla tepki gösterildi.

Göstericiler, işletmelerini yeniden açmak için hükümetin kendilerine bir tarih vermesini istedi.

Miting dolayısıyla Circo Massimo alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Başbakanlık ve Meclis istikametindeki tüm yollar polis tarafından kapatıldı.

Protesto sırasında göstericilerden bir grubun farklı yollardan Başbakanlık ve Meclis önüne ilerlemesine polis izin vermedi. Zaman zaman karşı karşıya gelen göstericilerle güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşandı.

Güvenlik güçleri, göstericilerden 5 kişilik bir heyet belirlemesini ve sadece onların Başbakanlığa gitmesine izin verdi.

Diğer yandan, Milano-Napoli kara yolunun güneyde Caserta kavşağında yolu tıkayan halciler, tezgahlarını yeniden açma talebiyle kara yolunu bir süreliğine ulaşıma kapattı.

Bu arada, İtalya Kamu Hizmetleri Federasyonu (FIPE) verilerine göre, salgının yol açtığı ekonomik kriz sebebiyle 2020'de ülkede 30 bin kadar işletmenin faaliyetlerine son vermek durumunda kaldığı belirtildi.

İtalya'da bugün itibarıyla 14 aydır devam eden salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bini geçmiş durumda. Ülkede martın ortasından bu yana pek çok bölgede salgına yönelik sıkı tedbirler dolayısıyla restoran ve kafeler sadece gel-al ya da evlere servis şeklinde hizmet verebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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