İtalya'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 3,5 milyonu geçti
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İtalya'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 512 bin 453 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 512 bin 453 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 357 bin 154 testte 23 bin 839 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 512 bin 453'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 571 bin 878'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 635'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 380 artarak 107 bin 636'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 18 bin 287 artışla 2 milyon 832 bin 939'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 17 bin 95 oldu. Aşılananların 2 milyon 862 bin 386'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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