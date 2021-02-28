İtalya'da son 24 saatte 17 bin 455 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 17 bin 455 yeni vaka

28.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:11
İtalya'da son 24 saatte 17 bin 455 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 17 bin 455 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 925 bin 265'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 17 bin 455 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 925 bin 265'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 257 bin 24 korona virüs testi yapıldığı ve 17 bin 455 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 925 bin 265'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 281 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 97 bin 699'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 6 bin 847 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 422 bin 367'ye yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 15 kişi artarak 2 bin 231 oldu.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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