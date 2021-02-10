İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 12 bin 956 yeni vaka tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 956 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte gerçekleştirilen 310 bin 994 testte 12 bin 956 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 2 milyon 668 bin 266'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 410 bin 111'e gerilerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 336 artarak 92 bin 338'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 16 bin 467 artışla 2 milyon 165 bin 817'ye çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 2 milyon 712 bin 988'i buldu. Aşılananların 1 milyon 219 bin 34'ü ikinci dozu alanlar oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin