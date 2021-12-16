İtalya'da Kovid-19 salgınında marttan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 109 yeni vaka tespit edildi ve 123 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 718 bin 281 test yapıldı.

26 bin 109 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu ülkede, 26 bin 62 vakanın kaydedildiği 13 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 26 binin de üstüne çıktı.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 308 bin 108'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 317 bin 930'a, yoğun bakımdakilerin sayısı 917'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 123 artarak 135 bin 301'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 13 bin 704 artışla 4 milyon 854 bin 949'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün itibarıyla 103 milyon 681 bin 440 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 2 bin 239 oldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 13 milyon 82 bin 103 hatırlatıcı doz uygulandı.

Bu arada, ANSA ajansının haberine göre ülkede son 7 günde bir önceki haftaya kıyasla vaka ve ölüm sayıları yüzde 18 arttı.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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