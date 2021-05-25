İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vakalar 5 binin altında seyrediyor
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İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vakalar 5 binin altında seyrediyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vakalar 5 binin altında seyrediyor
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 224 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 224 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 252 bin 646 testte 3 bin 224 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 197 bin 892'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 268 bin 145'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 1323'e geriledi.

İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 166 artışla 125 bin 501'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 11 bin 348 artışla 3 milyon 804 bin 246'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 31 milyon 549 bin 71 oldu. Aşılananların 10 milyon 511 bin 111'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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