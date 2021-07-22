İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 5 binin üzerine çıktı
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İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 5 binin üzerine çıktı

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 5 binin üzerine çıktı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 57 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 57 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 219 bin 778 test yapıldı, 5 bin 57 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 302 bin 393'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 54 bin 866'ya çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüs nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 127 bin 920'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1483 artışla 4 milyon 119 bin 607'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 63 milyon 514 bin 827 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 28 milyon 718 bin 571 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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