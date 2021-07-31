İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları 6 binin üzerinde seyrediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları 6 binin üzerinde seyrediyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları 6 binin üzerinde seyrediyor
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 513 vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 513 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 264 bin 860 testte 6 bin 513 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede günlük vaka sayıları üst üste üçüncü gün 6 binin üzerinde kaydedildi.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 350 bin 28'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 87 bin 285'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 214'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 artarak 128 bin 63'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 170 artışla 4 milyon 134 bin 680'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 68 milyon 280 bin 456 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 32 milyon 265 bin 237 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Çağatay Akman Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Hakan Reçber Roger Schmidt Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları 6 binin üzerinde seyrediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 20:36:45. #1.16#

title