İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları 1000'in altına düştü
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İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları 1000'in altına düştü

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları 1000'in altına düştü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 881 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 881 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede günlük vaka sayıları 1000'in altına düştü ve son 24 saatte yapılan 150 bin 522 testte 881 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 252 bin 976'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 87 bin 710'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 389'a geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 artarak 127 bin 270'e yükseldi. Bugünkü günlük ölüm sayısı, ülkede 5 Ekim 2020'den bu yana kaydedilen en düşük günlük ölüm sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 304 artışla 4 milyon 37 bin 996'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 45 milyon 767 bin 366 oldu. Aşılananların 15 milyon 655 bin 715'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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