İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları 3 binin altında seyrediyor
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İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları 3 binin altında seyrediyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları 3 binin altında seyrediyor
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 897 vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 897 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 226 bin 272 testte 2 bin 897 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede üst üste dördüncü günde vakalar 3 bin eşiğinin altında gerçekleşti.

Salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 223 bin 200'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 210 bin 50'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 933'e geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 62 artarak 126 bin 283'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 18 bin 535 artışla 3 milyon 886 bin 867'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 35 milyon 705 bin 244 oldu. Aşılananların 12 milyon 370 bin 279'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Facebook hesabından İtalya'da bugün Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla yaptığı paylaşımda, aşılama kampanyasını yarından itibaren tüm yaş gruplarına açacaklarını duyurdu.

Speranza, "Yarından itibaren herkes Kovid-19 aşısı için randevu alabilir. Aşılama kampanyamızı bu zor dönemi aşmak için bir kez daha hızlandırıyoruz. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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