İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka artışı yavaşladı

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 179 bin 106 vaka tespit edilirken, 373 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1 milyon 117 bin 553 test yapıldı.

Ülkede 179 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece günlük vaka artışında, 220 bin 532 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığı 11 Ocak'tan sonra başlayan düşüş bugün de devam etti.

Salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 9 milyon 603 bin 856'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 695 bin 703'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 373 artarak 142 bin 963'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 171 bin 565 artışla 6 milyon 765 bin 190'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 122 milyon 719 bin 549 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 17 bin 190 oldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 29 milyon 2 bin 472 hatırlatıcı doz uygulandı.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, salgının gidişatına dair haftalık raporun sunumunda yaptığı konuşmada, virüs bulaşma endeksinin önceki haftalara göre yavaşladığını belirtti.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, imzaladığı kararnameyle vaka sayısında artış ve yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı artan bölgelerin risk kategorilerini güncelledi.

Buna göre, Puglia ve Sardinya orta riskli "sarı" kategoriye, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piyemonte ve Sicilya ise yüksek riskli "turuncu" kategoriye alındı.