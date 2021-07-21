İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor
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İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 259 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 259 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 235 bin 97 testte 4 bin 259 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece temmuz başından beri yükseliş eğilimindeki günlük vaka sayısındaki artış bugün de devam etti.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 297 bin 337'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 51 bin 308'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 artarak 127 bin 905'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 2 bin 235 artışla 4 milyon 118 bin 124'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 62 milyon 922 bin 304 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 28 milyon 261 bin 81 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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