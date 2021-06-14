İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölüm ve vaka sayılarındaki düşüş sürüyor
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İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölüm ve vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölüm ve vaka sayılarındaki düşüş sürüyor
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybederken, 907 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybederken, 907 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 79 bin 524 testte 907 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 245 bin 779'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 157 bin 790'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 536'ya geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 artarak 127 bin 38'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 3 bin 394 artışla 3 milyon 960 bin 951'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 42 milyon 390 bin 996 oldu. Aşılananların 14 milyon 136 bin 528'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

İtalya'nın 3'te 2'sinde önlemler gevşetildi

İtalya'da salgın verilerindeki düşüş sebebiyle hükümet, başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio Bölgesi, Emilia-Romagna, Lombardiya, Piyemonte, Puglia ve Trento Özerk Bölgesini düşük riskli "beyaz" kategoriye aldı. Böylece daha önce beyaz kategoriye alınan 7 bölgeyle toplam 21 bölgenin 13'ü beyaz kategoriye geçmiş oldu.

Nüfusu 60 milyon civarında olan İtalya'da bugünden itibaren beyaz kategoriye geçen son bölgelerle beraber 40,5 milyon kişi için Kovid-19 tedbirleri, maske ve sosyal mesafe zorunluluğu dışında kaldırıldı.

Ülkede halihazırda salgında yüksek risk altında bölge bulunmazken, 8 bölge ise orta riskli "sarı" kategoride yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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