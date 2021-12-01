İtalya'da Kovid-19 salgınında can kayıpları ve vakalar artıyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 15 bin 85 vaka tespit edilirken, 103 kişi hayatını kaybetti.

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 573 bin 775 testte 15 bin 85 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgında 16 bin 50 vakanın kaydedildiği 22 Nisan'dan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 15 binin üstüne çıktı.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 43 bin 620 oldu.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 199 bin 783'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 686'ya yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 103 artarak 133 bin 931 oldu.

Günlük can kaybı sayısı, 102 ölümün kaydedildiği 8 Haziran'dan bu yana ilk kez 100 eşiğini geçti.

İyileşenlerin sayısı da 9 bin 457 artışla 4 milyon 709 bin 906'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 96 milyon 485 bin 868 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 687 bin 95 oldu. Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 6 milyon 685 bin 915 hatırlatıcı doz uygulandı.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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