İtalya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan sıkı tedbirler nisan ayı sonuna kadar uzatıldı
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İtalya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan sıkı tedbirler nisan ayı sonuna kadar uzatıldı

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan sıkı tedbirler nisan ayı sonuna kadar uzatıldı

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümet, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sıkı tedbirlerin geçerlilik süresini 30 Nisan'a kadar uzattı.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümet, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sıkı tedbirlerin geçerlilik süresini 30 Nisan'a kadar uzattı.

Draghi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, ülkede Paskalya Yortusu sonrası 6 Nisan akşamı bitecek sıkı tedbirlerin uzatılmasını görüştü.

Bakanlar Kurulu'ndan çıkan kararnameye göre, 21 idari bölge risklerine göre renklere ayrılmaya devam edecek; ancak hiçbir bölge nisan sonuna dek, faaliyetlerin ve serbest dolaşımın kısıtlandığı çok yüksek riskli "kırmızı" ya da yüksek riskli "turuncu" kategori dışında riskin düşük olduğu sarı ve beyaz kategoriye geçirilmeyecek.

Ülke genelinde 22.00 ile 05.00 arasında iş, sağlık ve acil gereksinimler dışındaki gece dışarı çıkma yasağı devam edecek.

Turuncu ve kırmızı bölgelerde restoran, bar ve kafe gibi yerler 18.00'e kadar "gel-al" servisini, 18.00-22.00 saatlerinde ise paket servisini sürdürecek.

Bölgelerarası seyahat de acil durumlar haricinde yasak olmaya devam edecek.

Spor salonları, yüzme havuzları, sinema, tiyatro ve müzelerin 30 Nisan'dan önce açılması öngörülmüyor.

Önceki dönemlerde kırmızı bölge ilan edilen bölgelerde ilkokullar da kapatılırken bundan böyle ortaokula kadarki seviyelerde yüz yüze eğitim yapabilecek. Ayrıca bölge yönetimleri, önceki dönemin aksine, okulları kapatma kararı alamayacak.

Sağlık tesislerinde çalışanlara aşı olma zorunluluğu getirildi

Kararnameyle hastane, eczane, klinik, özel muayenehane, bakımevi gibi yerlerde görev yapan sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu hale getirildi.

Son dönemde yeterli derecede test edilmediği gerekçesiyle aşı olmayı reddeden sağlık çalışanlarına yaptırım uygulanacak. Aşı olmayı reddeden sağlık çalışanları, salgının gidişatına göre geçici olarak görevden uzaklaştırılacak.

Aşılama geniş kesimlere ulaştığında veya vaka sayılarında düşüş olduğunda söz konusu yaptırım kaldırılacak.

Bu arada, geniş katılımlı Draghi Hükümeti'ne destek veren Forza Italia, Italia Viva ve aşırı sağcı Lig Partisinin de talebiyle Bakanlar Kurulu'nun, nisan ayı ortasında salgının gidişatını değerlendireceği; vaka sayılarında düşüş ve aşılamada artış olması halinde ay sonunu beklemeden iyileşme gösteren bölgelerde faaliyetlerin başlamasına izin verebileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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