İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde son 7 ayın en düşük rakamı kaydedildi
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İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde son 7 ayın en düşük rakamı kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde son 7 ayın en düşük rakamı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 202 bin 573 testte 5 bin 753 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 159 bin 122'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı, 328 bin 882 olarak kaydedildi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 93 artarak 124 bin 156'ya yükseldi. Bugünkü ölüm sayısı, ülkede Ekim 2020'den bu yana kaydedilen en düşük günlük can kaybı sayısı oldu. Ülkede, 23 Ekim 2020'de 91 ölüm kaydedilirken, günlük ölü sayıları o tarihten bu yana 100'ün üzerinde seyrediyordu.

İyileşenlerin sayısı da 9 bin 603 artışla 3 milyon 706 bin 84'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 27 milyon 131 bin 857 oldu. Aşılananların 8 milyon 531 bin 894'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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