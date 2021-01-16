İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor
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İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor

16.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:20
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 475 artarak 81 bin 800 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 475 artarak 81 bin 800 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 310 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 368 bin 733'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 557 bin 717'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 475 artarak 81 bin 800'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 16 bin 186 artışla 1 milyon 729 bin 216'ya ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede son verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 72 bin 86 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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