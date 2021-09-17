İtalya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 66 kişi öldü

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 552 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 284 bin 579 testte 4 bin 552 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 627 bin 699'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 114 bin 271'e geriledi. İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66 artarak 130 bin 233'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 6 bin 549 artışla 4 milyon 383 bin 195'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 81 milyon 850 bin 468 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 40 milyon 631 bin 363 oldu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) salgının gidişatına dair haftalık yayımladığı rapora göre, virüs bulaşma katsayısı (Rt endeksi) 25 Ağustos-7 Eylül döneminde 0,92'den 0,85'e düştü.