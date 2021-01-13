İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı

13.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:58
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 507 artarak 80 bin 326'ya yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 507 artarak 80 bin 326'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 15 bin 774 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 319 bin 36'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 564 bin 774, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 579 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 507 artarak 80 bin 326'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 532 artışla 1 milyon 673 bin 936'ya ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede son verilere göre aşılananların sayısı 800 bin 730 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel İrem Derici Acun Ilıcalı Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 19:58:34. #1.14#
title