İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini geçti
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 601 kişi artarak, 6 bin 77'ye yükseldi.

23.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:16
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 601 kişi artarak, 6 bin 77'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede tam bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında son bilgileri paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 50 bin 418'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 63 bin 927'ye çıktığını duyurdu.

Borrelli, dün 7 bin 24 olan iyileşenlerin sayısının bugün 408 kişilik artışla 7 bin 432'ye çıktığını bildirdi.

Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 601 kişi daha artarak, toplam 6 bin 77'ye yükseldiğini belirtirken, sayılarda son iki gün düşüş olduğunu kaydetti.

Borrelli'nin bugün açıkladığı ölü sayısı, dün göre 50, 793 kayıpla en yüksek ölümün olduğu cumartesi gününe göre ise 192 kişi daha az olarak kaydedildi.

Borrelli ile beraber basın toplantısına katılan İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, ülkenin kuzey bölgelerinden güney bölgelerine devam eden göçle virüsün yayılıp yayılmadığının önemli olduğunu ve bundan kaçınmak gerektiğini ifade etti.

Brusaferro, "Bugünün sayıları, ülkede Mart başında alınan önlemlerin sonucu." dedi.

Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da bölgelerindeki sayılarda düşüş yaşandığına dikkati çekerek, tünelin ucundaki ışığın göründüğünü söyledi.

Gallera, yeni bin 555 vaka görüldüğünü, son 24 saatte ölenlerin sayısının 320 olduğunu ifade etti. Bölgede dün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 361 idi.

Öte yandan, ülkede 20 Şubat'ta hastaneye başvuran, yapılan testle koronavirüs hastası olduğu anlaşılan ve "1 numaralı hasta" olarak anılan 38 yaşındaki Mattia'nın 1 aylık tedavi sürecinden sonra hastaneden taburcu olduğu basına yansıdı.

Sicilya'ya toplu göç tepki çekti

Ülkede serbest dolaşım yasağı olmasına rağmen, dün akşam güneydeki Sicilya adasına geçmek için Reggio Calabria kentinde vapur sırasına giren çok sayıda araç ve kişinin olması tepki çekti.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Nello Musumeci, Facebook hesabından yaptığı canlı yayında, "Kimse Sicilya'ya girmemeli. Bunu İçişleri Bakanı da Başbakan da Roma'daki herkes biliyor. Messina boğazından sadece güvenlik güçleri, sağlık çalışanları geçebilir." diye konuştu.

Virüsün yayılmasının önüne geçmek için getirilen seyahat yasağına işaret eden Musumeci, kuzey bölgelerde yaşayan Sicilyalıların arabalarına atlayıp bu şekilde adaya gelemeyeceğini söyledi.

Diğer yandan, İtalyan sivil havacılık kurumu ENAC, yerel polislerin evden çıkan ve yer değiştirenleri tespit edilebilmesi için drone kullanımına izin verildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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