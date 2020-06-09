İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bini geçti

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 34 bin 43'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bini geçti
09.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:37

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 34 bin 43'e yükseldi.

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Kvid-19 vaka sayısı 1858'lik düşüşle 32 bin 872'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 235 bin 561'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 283 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 62'lik artışla 168 bin 646'ya çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 79 artarak 34 bin 43'e yükseldi. Sivil Savunma kurumu açıklamasında ayrıca, bugün kayda geçirilen 79 ölümden 32'sinin Abruzzo bölgesinden önceki günlerde yaşanan, ancak kayıtlara geçmeyen ölümler olduğu da belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 283 olan sayı, bugün 263'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 318 bin 650 test yapıldı.

"Koronavirüsün aralıkta dahi gelmiş olma ihtimalini dışlamıyorum"

Ülkede salgından en çok etkilenen kuzeydeki Lombardiya bölgesindeki Bergamo kentinin Belediye Başkanı Giorgio Gori, yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şehirlerine yeni tip koronavirüsün daha önce gelmiş olabileceğini belirtti.

Gori, kentte ocak ayında da çok sayıda zatürre vakası görüldüğünü, bunların koronavirüs kaynaklı olabileceğini ifade ederken, "Ocak ayının ilk günlerinde dahi varmış. Aralıkta da olabileceği ihtimalini dışlamıyorum." dedi.

Giorgio Gori, kentte durumun kötüye gittiği mart ayı başında Lombardiya bölge yönetiminin yerel düzeyde karantina için karar almaya yanaşmadığını savunurken, "Yetkimiz yok dediler, ki bu doğru değil. Bu arada, hükümet de birkaç gün kaybetti ve belli noktadan sonra 2 kasabayı karantinaya almaktansa, zaten durum kontrolden çıktığı için bölgeyi karantinaya almaya karar verdi." diye konuştu.

Başkan Gori, kentlerinin salgının sembol şehri olduğunu, ancak yeniden ayağa kalkışın da simgesi olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs bulaştırıyor
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs...
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Simge Sağın Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 20:18:43. #1.15#
title