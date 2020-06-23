İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 675'e yükseldi
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 675'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak 34 bin 675'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 675'e yükseldi
23.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:29

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak 34 bin 675'e yükseldi.

Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1064'lük düşüşle 19 bin 573'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 833'e ulaştı. Son 24 saatte 122 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1159'luk artışla 184 bin 585'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 18 artarak 34 bin 675'e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 115'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 5 milyon 53 bin 827 test yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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