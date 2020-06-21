İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 634'e yükseldi
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 634'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 34 bin 634'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 634'e yükseldi
21.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:17

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 34 bin 634'e yükseldi.

Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 240'lık düşüşle 20 bin 972'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 499'a ulaştı. Son 24 saatte 224 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 440'lık artışla 182 bin 893'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 24 daha artarak 34 bin 634'e yükseldi. Bugünkü ölü sayısı, 3 Mart'tan bu yana görülen en düşük günlük ölü sayısı oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 148'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 984 bin 370 test yapıldı.

Bu arada, yeni vaka ve ölüm sayılarında kaydedilen düzenli düşüş nedeniyle 4 ve 18 Mayıs'ta kademeli şekilde normale dönen İtalya'da pek çok müzisyen ve sanatçı, bugün Milano'nun Duomo Meydanı'nda sessiz protesto gerçekleştirdi. Siyah kıyafetler giyen müzisyenler protestolarıyla hükümetten sahne sanatları sektörünü de normalleşme kapsamına almasını talep etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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