İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak 34 bin 448'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak 34 bin 448'e yükseldi.

Ülkede yaklaşık 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

İtalya'da aktif koronavirüs vaka sayısı 664'lük düşüşle 23 bin 925'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 237 bin 828'e ulaştı. Son 24 saatte 329 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 929 artarak toplamda 179 bin 455'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 43 artarak 34 bin 448 oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 177 olan sayı, bugün 163'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 773 bin 408 test yapıldı.

Kaynak: AA