İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak 34 bin 448'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi
17.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:16

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak 34 bin 448'e yükseldi.

Ülkede yaklaşık 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

İtalya'da aktif koronavirüs vaka sayısı 664'lük düşüşle 23 bin 925'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 237 bin 828'e ulaştı. Son 24 saatte 329 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 929 artarak toplamda 179 bin 455'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 43 artarak 34 bin 448 oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 177 olan sayı, bugün 163'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 773 bin 408 test yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Haber
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
Esenyurt'ta Suriyelilere ait kaçak hastaneye yapılan baskında buzdolabından numune ve dondurma yan yana çıktı
Esenyurt'ta Suriyelilere ait kaçak hastaneye yapılan baskında buzdolabından numune ve dondurma yan yana çıktı
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul'daki final ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul'daki final ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Ankara Hindistan Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 19:20:49. #1.14#
title