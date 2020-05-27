İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bini geçti
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak, 33 bin 72'ye yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bini geçti
27.05.2020 19:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:25

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak, 33 bin 72'ye yükseldi.

Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1976'lık düşüşle 50 bin 966'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 231 bin 139'a ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 584 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 443'lük artışla 147 bin 101'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 117 daha artarak, 33 bin 72'ye yükseldi. Son üç gündür çift hanelerde seyreden günlük ölü sayısı, bugün yeniden 100'ün üstünde çıktı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 521 olan sayı, bugün 505'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 607 bin 251 test yapıldı.

Kaynak: AA

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