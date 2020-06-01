İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 475'e yükseldi
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 475'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 33 bin 475'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 475'e yükseldi
01.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:25

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 33 bin 475'e yükseldi.

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 708'lik düşüşle 41 bin 367'ye geriledi.

Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 233 bin 197 ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 178 oldu. Bu sayı, salgının ilk başladığı günlerden olan 26 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük yeni vaka sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 848'lik artışla 33 bin 475'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 60 daha artarak 33 bin 475'e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 435 olan sayı, bugün 424'e geriledi.

Sivil Savunma'nın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar, 3 milyon 910 bin 133 test yapıldı.

İtalya ile AB ülkeleri arasında "sınırlar açılsın" tartışması

Diğer yandan İtalya, 3 Haziran'da sınırlarını AB ülkelerine açmaya hazırlanıyor.

Bazı AB üye ülkelerinin sınırlarını açmaya yanaşmamasına İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, tepki gösterdi.

Di Maio, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte kendilerine sınırlarını açmayan ülkeleri uyararak, "Bize saygı duymayanlara sınırları kapatmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Karşılıklı iş birliğine inandıklarına belirten Di Maio, Yunanistan, Almanya ve Slovenya'ya bu konuya ilişkin ziyaretler yapacağını ve salgına ilişkin verilerinin şeffaf olduğunu mevkidaşlarına aktaracağını kaydetti.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, aralarında Almanya, Danimarka, Avusturya, Macaristan, İsveç gibi pek çok üye ülke İtalya'ya sınırlarını açmaya yanaşmazken, Fransa, İspanya, Hırvatistan sınırları şartlı açmaya yeşil ışık yakmıştı.

Son olarak, Yunanistan'ın da İtalya'nın Kovid-19 salgınının en çok etkilediği 4 bölgesinden gelenleri teste tabi tutmak koşuluyla sınırlarını açmaya onay vermesi, İtalya'da siyasilerin tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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