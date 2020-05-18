İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bini geçti
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 99 artarak 32 bin 7'ye yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bini geçti
18.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:38

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 99 artarak 32 bin 7'ye yükseldi.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1798 düşüşle 66 bin 553'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 225 bin 886 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 150'lik artışla 127 bin 326'ya çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 99 daha artarak 32 bin 7'ye ulaştı. Böylece günlük ölü sayısı 9 Mart'tan bu yana ilk kez 100'ün altına düştü.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 762 olan sayı, bugün 749'a geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 41 bin 366 test yapıldı.

Öte yandan, mağazaların, restoranların, müze ve ibadethanelerin bugünden itibaren sosyal mesafe kuralları eşliğinde açılmasıyla normale ihtiyatlı dönüş yapan İtalya'da bazı dükkan sahipleri mekanlarını protesto amaçlı açmadı.

Başkent Roma'da bazı iş yerlerinin vitrinlerini, "Hükümet yardımı olmadan 18 Mayıs'ta açamayız. Binlerce çalışan risk altında" yazılı dövizlerle kaplaması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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